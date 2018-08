Incendi: brucia pineta in Maremma. Roghi anche nel pisano

Un grosso incendio sta interessando una pineta a Bagnolo di Civitella Paganico (Grosseto). Incendio di un bosco anche nella zona di Galleno Staffoli, nel Pisano.

Giornata difficile siul fornte degli incendi oggi in Toscana. Un grosso rogo sta interessando una pineta a Bagnolo di Civitella Paganico (Grosseto). posto stanno operando squadre di operai dell’Unione dei Comuni delle Colline Metallifere, squadre di volontariato de La Racchetta, e due elicotteri sotto il coordinamento del direttore operazioni della Regione Toscana.

Prevista l’attivazione di ulteriori squadre del coordinamento volontariato toscano in supporto e anche l’invio di una macchina movimento terra per aprire strade di accesso ai mezzi e delimitare incendio che purtroppo è veloce nella propagazione a causa del forte vento di tramontana. Squadre dei vigili del fuoco garantiranno i rifornimenti ai mezzi e presidieranno eventuali abitazioni per il momento non interessate dalle fiamme.(ANSA).

Un vasto incendio di bosco si è sviluppato anche nella zona di Galleno Staffoli, nel Pisano. Sul posto stanno operando in vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco e della sede centrale con sei automezzi. Le fiamme si stanno propagando in fretta ed è già stata allertata la la sala operativa regionale per l’invio delle squadre di volontari e l’impiego di elicotteri. L’incendio non è ancora stato circoscritto e i pompieri stanno operando per evitare che il fronte di fuoco si estenda.