Firenze: Torna Fiom in Festa, dal 29 al Torrino di S.Rosa

Dopo il successo dell’anno scorso, torna dal 29 agosto al 2 settembre negli spazi del Circolo della Rondinella de Torrino, la Festa della Fiom Cgil di Firenze . Ognuna delle cinque serate vedrà alle ore 18 la presentazione di un libro con autore, alle 19 un dibattito, a seguire la proiezione di un film e musica dal vivo. Non mancheranno gli stand gastronomici, la libreria ed il gioco dei tappi.

Per il Segretario Generale della Fiom Cgil di Firenze Daniele Calosi “Fiom in festa è occasione per confrontarci e discutere su temi che riguardano il nostro territorio ed il mondo del lavoro. Vi aspettiamo per riscoprire la socialità e il piacere di stare insieme perché insieme siamo più forti nella quotidianità come nelle battaglie per i diritti, per la giustizia e per il lavoro.”

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO

h18.00 Presentazione libro con autore:

“Eravamo tanto amati” di Domenico Guarino, Andrea Lattanzi e Andrea Marotta.

Coordina: Daniele Calosi.

h 19.00 Dibattito:

“Industria, Territorio, Infrastrutture e Ambiente” con:

Dario Nardella (Sindaco di Firenze),

Daniele Calosi (Segretario Generale Fiom-Cgil Firenze),

Paola Galgani (Segretaria Generale Cgil Firenze).

Coordina: Domenico Guarino.

h 21.00- Cineforum (la direzione artistica del cineforum è a cura del critico cinematografico Andrea Bigalli)

“Amici Miei” di Mario Monicelli

h 21.30 tombola

h 22.00- Spettacolo:

Ferro e Carbone live

GIOVEDÌ 30 AGOSTO

h 18.00- Presentazione libro con autore:

“Ma come fanno gli operai. Precarietà, solitudine, sfruttamento. Reportage da una classe fantasma” di Loris Campetti.

Coordina: Andrea Vignozzi.

h 19.00- Dibattito:

“Lavoro e legalità” con Giuseppe Creazzo (Procuratore Capo di Firenze), Raffaella Conci (Presidente Cooperativa Terre Ioniche Libera Terra), Sandro Ruotolo (giornalista).

Coordina: Don Andrea Bigalli (Referente Regionale di Libera).

h 21.00- Cineforum:

“Ammore e Malavita” di Manetti Bros.

h 22.00- Spettacolo:

Mediterranean Quartet live (Pizzica e Taranta).

VENERDÌ 31 AGOSTO

h 18.00- Presentazione libro con autore:

“Generare, partorire, nascere. Una storia dall’antichità alla provetta” di Nadia Maria Filippini. Coordina Cristina Arba (Coordinamento Donne Cgil Firenze).

h 19.00- Dibattito:

“Venni, vidi, fui accolto. Il lavoro come strumento di integrazione” con Enrico Rossi (Presidente della Regione), Dalida Angelini(Segretario Generale Cgil Toscana), Massimo Braccini (Segretario Generale Fiom-Cgil Toscana), Mamadou Sall (comunità senegalese Firenze).

Coordina: Riccardo Chiari.

h 21.00- Cineforum:

“7 MINUTI” di Michele Placido

con ospiti: Ottavia Piccolo e Don Andrea Bigalli.

h 22.00- Spettacolo:

Dj Set- Hugolini

SABATO 1 SETTEMBRE

h 18.00- Presentazione libro con autore:

“Nel più bel sogno. Una nuova avventura del Commissario Bordelli” di Marco Vichi, con Lorenzo Degl’Innocenti.

Coordina: Giulia Mazzoni, bookblogger

h 19.00- Corrado Formigli (giornalista) intervista Maurizio Landini (Segretario Cgil Nazionale).

h 21.00- Cineforum:

“Scusa Ameri. Storia di un sogno strappato”.

Per rivivere la stagione di campionato 1981/82 della Fiorentina, quella del “terzo scudetto” poi sfumato nell’ultima giornata in virtù di arbitraggi che molto hanno fatto discutere.

con ospiti: Daniele Calosi, Riccardo Ventrella, Fabio Incatasciato, Giacomo Guerrini, Stefano Cecchi.

h 22.00- Spettacolo:

Maggiaioli delle Caselle live

DOMENICA 2 SETTEMBRE

h 18.00- Presentazione libro con autore:

“1968. Un anno spartiacque di Giovanni Gozzini”.

Coordina Federico Giuliani.

h 19.00- Dibattito:

“Delocalizzazioni e diritti dei lavoratori. Il caso Bekaert” con Francesca Re David (Segretario Generale Fiom– Cgil Nazionale),delegati Bekaert Figline.

Coordina: Luca Telese (giornalista).

h 21.00- Cineforum:

“Il mio amico Eric” di Ken Loach

h 22.00- Spettacolo:

Dj Set- Miss Piggy