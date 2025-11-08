Controradio Streaming
Senza categoriaChiude Pam Panorama a I Gigli (C.Bisenzio, Fi), sciopero e presidio Filcams...
Senza categoria

Chiude Pam Panorama a I Gigli (C.Bisenzio, Fi), sciopero e presidio Filcams Cgil

By Domenico Guarino

La Filcams CGIL Firenze proclama uno sciopero per l’intero turno di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di Pam Panorama del centro commerciale I Gigli (Campi Bisenzio) per sabato 8 novembre 2025. Lo sciopero sarà accompagnato da un presidio a partire dalle ore 10.00 davanti alla Corte Lunga del centro commerciale.La mobilitazione è indetta contro il licenziamento di 45 lavoratrici e lavoratori e contro l’annunciata chiusura del punto vendita Pam Panorama di Campi Bisenzio, decisione che rappresenta un durissimo colpo occupazionale e sociale per il territorio. INTERVISTA CON SILVIA SARNO, delegata Filcams cgil Gigli-Panorama

 

