Donna violentata in una piazza a Firenze, 2 arrestati

La violenza si sarebbe verificata in piazza San Pancrazio, una strada del centro di Firenze tra via Tornabuoni e piazza Santa Maria Novella. La vittima è una panamense di 35 anni

Una donna sarebbe stata violentata la notte scorsa a Firenze, in piazza San Pancrazio, una strada del centro tra via Tornabuoni e piazza Santa Maria Novella. La vittima è una panamense di 35 anni che è stata ricoverata all’ospedale di Careggi. Ci sono due uomini fermati per l’identificazione dalla polizia. A dare l’allarme, intorno alle 4, secondo una prima ricostruzione, un passante che ha udito le richieste di aiuto della 35enne e ha chiamato il 112 Nue. Sul posto le Volanti della polizia. I poliziotti hanno rintracciato due stranieri e li hanno portati in questura. Gli accertamenti sono in corso. La piazza è in una posizione defilata, ha un’estensione abbastanza contenuta e ci sono ancora dei residenti che abitano nelle vicinanze.

I due sono stati arrestati., si tratta di un egiziano di 26 anni e un marocchino di 32 anni. La segnalazione di un passante è stata decisiva per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine che ha permesso di bloccarli. I due hanno precedenti di polizia.