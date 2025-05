Charlie Musselwhite, “Look Out Highway”. Il Disco della Settimana.

Leggenda vivente del genere, considerato l’erede di Sonny Boy Williamson, l’81enne Charlie Musselwhite torna con un nuovo solidissimo album registrato assieme alla band che lo accompagna nei live.

Charlie Musselwhite (Kosciusko, Mississippi, 31 gennaio 1944) è uno dei più grandi armonicisti e musicisti blues statunitensi, considerato una leggenda vivente del genere. Cresciuto a Memphis, Tennessee, dove ha iniziato a suonare l’armonica, si è poi trasferito a Chicago, attratto sia dalle opportunità di lavoro che dalla incrededibile scena musicale blues della città. Qui ha frequentato i locali storici del blues e ha suonato con grandi nomi come Muddy Waters, John Lee Hooker, Junior Wells, Sonny Boy Williamson, Buddy Guy e Howlin’ Wolf.

Con il suo tipico stile che unisce il blues rurale delle sue origini nel Mississippi con l’electric blues di Chicago, ha fatto parte dei primi gruppi di bianchi a portare l’armonica blues sui grandi palchi, in particolare con la Butterfield Paul Butterfield Blues Band, di cui fu cofondatore nella seconda metà degli anni ’60, contribuendo al cosiddetto “White blues movement”.

La sua carriera conta oltre due dozzine di album e numerose collaborazioni con artisti come Tom Waits, Cyndi Lauper, Hot Tuna, Bonnie Raitt, Elvin Bishop, John Lee Hooker, Blind Boys of Alabama, Mavis Staples e Ben Harper, con cui Musselwhite ha realizzato “Get Up!” (Grammy Award nel 2013) e il bellissimo “No Mercy In This Land” (2018). Nominato 13 volte per i Grammy Awards, Musselwhite ha anche vinto 33 Blues Music Awards e il 2010 lo ha visto inserito nella Blues Hall of Fame.

Musselwhite è inoltre una delle principali ispirazioni per il personaggio di Dan Aykroyd nel film di John Landis del 1980 The Blues Brothers, ed è apparso nel sequel, Blues Brothers 2000, come membro dei “Louisiana Gator Boys” (cantando e suonando l’armonica al fianco di Eric Clapton, B.B. King, Bo Diddley, Steve Winwood, Jimmie Vaughan, Jeff “Skunk” Baxter, Junior Wells, Isaac Hayes, Dr John e una serie di altri musicisti stellari).

Il nuovo album di Charlie Musselwhite, Look Out Highway, è uscito il 16 maggio 2025 per l’etichetta Forty Below Records. Il disco contiene 11 brani per una durata complessiva di circa 40 minuti ed è stato registrato principalmente presso il Greaseland Studio di Kid Andersen a San Jose, California, e al Clarksdale Sound Stage nel Mississippi

Si tratta della prima volta in cui Musselwhite registra con la sua band da tournée di lunga data, composta da Matt Stubbs (chitarra), June Core (batteria/percussioni), Randy Bermudes (basso) e Kid Andersen (chitarra, piano, organo), che ha anche co-prodotto l’album insieme a Henri Musselwhite (moglie di Charlie) e Gary Vincent. Musicalmente, l’album fonde influenze Delta, Chicago e Memphis blues con un tocco di soul, mostrando un’artista in splendida forma (nonostante l’età, i 60 anni di carriera e gli oltre 30 album pubblicati), tutt’altro che routinario e con una grande, sincera, motivazione. Charlie Musselwhite è davvero il depositario di una lunga incredibile tradizione, del “Santo Graal” del blues più vero, di ciò che rende i suoi lavori davvero distanti dai tanti epigoni manieristici di un genere spesso percepito, a torto, obsoleto.

Look Out Highway di Charlie Musselwhite è il nostro Disco della Settimana.