🎧 Incidente sul lavoro, 57enne muore travolto da un camion

Un uomo di 57 anni, di origine albanese con cittadinanza italiana, è morto a causa di un incidente sul lavoro verificatosi in via del Bisenzio a Vernio, in provincia di Prato

VERNIO (Prato) Un uomo di 56 anni è morto stamane in conseguenza di un incidente sul lavoro. Il dramma si è consumato intorno alle 11 in via del Bisenzio, poco prima dell’abitato di Mercatale, frazione di Vernio (Prato).

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava lavorando in strada quando si sarebbe accorta che un mezzo pesante si stava muovendo lungo la via. L’operaio – di origini albanesi e cittadinanza italiana – avrebbe provato a intervenire per fermare la corsa del mezzo, ma è stato travolto, rimanendo schiacciato. L’impatto è stato fatale: il 56enne sarebbe morto sul colpo. Il mezzo, in seguito, è finito nel fiume Bisenzio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il corpo dell’uomo è stato recuperato dai servizi funebri dopo il nulla osta del magistrato.

A occuparsi degli accertamenti sono gli ispettori del Dipartimento prevenzione dell’Asl, che ora dovranno chiarire con precisione le cause e la dinamica dell’incidente. L’intera area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di rilievo. Un altro tragico episodio che richiama l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tema purtroppo ancora al centro della cronaca. Nel 2024 la condizione della sicurezza in questo settore, in Toscana, si è dimostrata particolarmente critica, con 49 lavoratori che hanno perso la vita: 16 in più rispetto al 2023. Alla fine dello scorso mese i morti sul lavoro che si contavano in questa regione dall’inizio dell’anno erano già 21