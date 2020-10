Centrodestra su Giunta: Pd e Iv litigato fino all’ultimo su poltrone

“Dopo 26 giorni dalle elezioni, a due giorni dal primo Consiglio regionale, Giani e il centrosinistra hanno fatto aspettare, oltre un’ora in aula, l’intero centrodestra. Una totale mancanza di rispetto nei confronti non solo di tutti gli eletti del centrodestra che, dalle 15 orario di convocazione della seduta, si sono ritrovati soli in aula, ma è una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini toscani. Il Pd è riuscito a fare anche peggio: ha disertato l’aula per protestare contro le scelte del proprio governatore per la composizione della Giunta”. Lo affermano, in una nota congiunta, i capigruppo del centrodestra, Francesco Torselli (FdI), Elisa Montemagni (Lega) e Marco Stella (Forza Italia).

“Si sono litigati ruoli e poltrone fino all’ultimo secondo facendosi beffe delle risposte che i toscani attendono in merito all’emergenza sanitaria, con il picco di contagiati, all’emergenza economica, con i negozi e le varie attività che stanno abbassando le saracinesche e stanno chiudendo, e all’emergenza sociale, con le famiglie che non arrivano a fine mese – dichiarano Torselli, Montemagni (foto e intervista di Monica Pelliccia) e Stella – Il centrodestra non accetta questo comportamento irrispettoso! Ancora una volta il centrosinistra si è dimostrato più interessato alle poltrone, con una divisione da manuale Cencelli, che ai bisogni dei cittadini e delle cittadine toscane”.