Giunta Toscana, Scaramelli (Iv): “Giorni sofferti ma alleanza stabile”

“Un accordo importante che segue una campagna elettorale che abbiamo fatto insieme. Iv c’e’ ed e’ a sostegno del presidente Giani. C’e’ un grande riconoscimento, quello della vicepresidenza della Giunta regionale per Stefania Saccardi, assessora uscente. Come ho detto in aula meritava un riconoscimento importante per aver gestito in maniera ottima l’assessorato alla Sanita'”. È quanto spiega ai giornalisti il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli (Iv), commentando a margine della seduta odierna dell’assemblea toscana l’accordo raggiunto dalla maggioranza sulla composizione della Giunta Giani.

“Italia viva- aggiunge- e’ al fianco del Pd. Il Partito democratico ha il presidente della Giunta, noi il vicepresidente. Il Pd ha il presidente del Consiglio regionale, noi il vicepresidente. Sono due segnali di fiducia reciproca: noi abbiamo strutturato con quest’intesa un’alleanza di governo importante. È un momento in cui dobbiamo affrontare sfide ben piu’ grandi, come quelle del Covid e della crisi economica, ed era importante che la maggioranza si ritrovasse insieme, compatta e unita, in un’alleanza di governo che e’ fatta anche dai ruoli delle persone che ricoprono”. Insomma, Iv e Pd iniziano questa avventura “piu’ forti di come ci siamo entrati- sostiene Scaramelli- e credo che in questi giorni, magari un po’ sofferti, abbiamo messo le basi per la costruzione di un’alleanza stabile che credo fara’ bene alla Toscana”.

(foto: agenzia DIRE)

Intervista di Monica Pelliccia