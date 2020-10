Proroga tavolini fuori tutto 2020, ok del Comune di Firenze

“Bar e ristoranti potranno tenere tavolini extra all’esterno, per tutto il 2020. Uno strumento in piu’ per garantire il distanziamento tra i clienti, un aiuto concreto per l’economia della nostra citta?”. Lo sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commentando la proroga alla misura stabilita dal Comune.

Si’ alla proroga del piano tavolini (e sedie). Il Comune di Firenze sposta in avanti la scadenza della misura, riposizionandola al 31 dicembre come previsto dalla conversione in legge dal decreto Agosto. Dopo le valutazioni di Palazzo Vecchio e le richieste delle categorie economiche, l’amministrazione quindi allunga il regolamento a tutto il 2020. Lo fa anche in scia al nuovo dpcm del governo, che, dopo le 18, consente ai locali solo il servizio al tavolo. “La decisione viene presa dunque per cercare, tempo permettendo, di dare ai titolari dei locali maggiore spazio possibile da utilizzare per garantire il distanziamento tra i clienti”, si spiega dal Comune. Sulla proroga e’ al lavoro l’assessore al Commercio e alle Attivita’ produttive Federico Gianassi “che formalizzera’ nei prossimi giorni il provvedimento”.