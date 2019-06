Cavalli, domani scade termine offerte, finora tre proposte

Nella corsa all’acquisizione della Maison di Moda Roberto Cavalli ci sarebbero la Otb di Renzo Rosso, Bluestar Alliance (un gruppo americano) e Damac Properties, compagnia di sviluppo immobiliare di Dubai con cui Cavalli ha siglato ad ottobre un’intesa per curare l’interior design del primo Aykon Hotel sulla Dubai Marina.

Le offerte dovrebbero avere differenti obiettivi: più vocata ad una complementarietà di prodotto quella di Otb, più orientata allo sfruttamento del marchio quella di Damac. Una volta che saranno arrivate all’advisor Rothschild, le offerta saranno portate alla attenzione dei cda della società guidata dall’a.d. Gian Giacomo Ferraris e dell’azionista di riferimento, il fondo Clessidra (che non commenta le indiscrezioni). I rispettivi board dovrebbero riunirsi la prossima settimana per valutare la congruità delle offerte.

La società di moda ha tempo fino al 3 agosto per presentare la proposta di concordato preventivo definitiva, o in alternativa una richiesta di omologa di eventuali accordi per una ristrutturazione dei suoi debiti. I sindacati hanno più volte espresso preoccupazione per il futuro lavorativo delle circa 270 persone che lavorano nelle due sedi di Milano e Sesto Fiorentino.

Gli stessi lavoratori di Sesto avevano organizzato e svoto uno sciopero con presidio a Firenze il primo di aprile scorso.