Cas Firenze, studenti in piazza il 22 marzo: “No razzismo e finta sicurezza”

Una manifestazione che partirà da piazza Santa Croce “per dire basta al razzismo e alla finta sicurezza, per dire no alle istituzioni che ci ingannano e che pensano solo ai loro interessi”.

Una manifestazione che partirà da piazza Santa Croce a Firenze, venerdì 22 marzo alle 15, per “dire basta al razzismo e alla finta sicurezza, per dire no alle istituzioni che ci ingannano e che pensano solo ai loro interessi”. La mobilitazione è stata annunciata oggi dagli studenti del Collettivo antagonista studentesco (Cas) di Firenze che ha ribadito la distanza da tutti i partiti, Lega, Partito democratico e Movimento 5 Stelle, accusati di strumentalizzare la realtà a fini elettorali.

“Le scuole crollano – ha detto Riccardo Tamborrino, portavoce del Cas – si parla di sicurezza additando gli immigrati come unico problema, il Governo, così come il sindaco di Firenze, Dario Nardella, strumentalizza ciò che succede per fare campagna elettorale. Una settimana fa – ha aggiunto – è crollato un controsoffitto all’Itis Meucci e il sindaco l’ha strumentalizzato per dire che è dalla parte dei giovani, ma lui è il capo della Città metropolitana e quindi è lui il colpevole, così come il Governo è colpevole della finta sicurezza”. “Siamo stanchi – ha concluso lo studente – non abbiamo più pazienza e più fiducia in questo Stato che ci usa a fini elettorali”.

Gimmy Tranquillo ha intervistato un membro del Cas, Enrico

: