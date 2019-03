Giubbe Rosse di Firenze, asta fissata per il 16/4

Filcams Cgil: ‘Bene che bando d’asta comprenda anche posti lavoro, marchi e immobili’.

E’ fissata per il 16 aprile l’asta per la vendita dello storico caffè Giubbe Rosse di Firenze. Lo rende noto la Filcams Cgil fiorentina che “esprime una riservata soddisfazione per l’uscita del bando” per il fatto che vi “siano compresi i contratti di lavoro, i marchi, l’avviamento, immobili e annessi. In aggiunta il caffè non è stato mai chiuso, la proroga dell’esercizio provvisorio è stata concessa sino al 31 maggio, si è trovata una soluzione pur transitoria sulla locazione dell’immobile”.

Il sindacato sottolinea che “il caffè debba rimanere in Piazza della Repubblica, condizione che allo stato attuale è garantita, sulla base del regolamento varato dal Comune, e pensiamo che tale soluzione debba essere definitiva anche in futuro. Adesso auspichiamo che intorno all’asta nasca un forte interesse dell’imprenditoria, affinché lo sviluppo dell’esercizio possa ripartire nel rispetto del lavoro”.