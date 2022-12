Capodanno Siena: divieto a botti e bevande in bottiglie di vetro

By

Siena, un Capodanno silenzioso nella città del Palio: nessun petardo o botto per festeggiare il primo dell’anno.

Arriva infatti il divieto di far esplodere botti e petardi o comunque qualsiasi materiale pirico anche di libera vendita su suolo pubblico o privato di uso pubblico all’interno del territorio comunale, considerata la finalità di prevenire pericoli per la pubblica incolumità e sicurezza. Questo quanto si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco di Siena Luigi De Mossi e relativa alla fascia oraria che va dalle 24.00 del 30 dicembre fino alle 24.00 dell’ 1 gennaio. Il sindaco senese, sempre mediante l’ordinanza, ha inoltre vietato la vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo, tra le ore 22.00 di sabato 31 dicembre e le ore 4.00 di Capodanno nel centro storico, fatta eccezione se il consumo è all’interno del locale e nelle sue specifiche pertinenze esterne.

“In relazione alla particolare intensità e concentrazione del rumore derivante dall’utilizzo di materiale pirotecnico – si legge ancora nell’ordinanza che vieta i botti – gli animali domestici e di affezione sono, loro malgrado, sottoposti a periodi di stress e di disagio comportamentale, con conseguente pericolo per la circolazione veicolare e pedonale, quando ciò si verifichi in luogo pubblico o aperto al pubblico”.