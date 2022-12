Comune di Calenzano: no all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze

Calenzano, nella giornata di oggi, martedì 27 dicembre, il consiglio del comune dell’area fiorentina ha approvato, durante una sessione straordinaria, una mozione e un ordine del giorno che confermano la contrarietà al progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze con la nuova pista.

Infatti, da quanto è emerso dalla seduta con 9 voti a favore e due astenuti, il Comune di Calenzano continua a dirsi contrario alla nuova pista dell’aeroporto fiorentino poiché anche il nuovo Masterplan continua ad avere contenuti che “ripropongono interamente – si legge nella mozione – tutte le criticità e gli impatti negativi presenti nel precedente progetto“.

“Questa opera andrà a stravolgere l’assetto della Piana fiorentina – afferma in una nota il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini – impattando negativamente sulle infrastrutture, sul congestionamento del traffico, sul reticolo idrologico del territorio, sull’identità ambientale e storico-culturale”. Il sindaco prosegue poi: “Secondo noi infatti è il Parco Agricolo l’elemento regolatore che deve guidare lo sviluppo di tutta l’area e che può costituire un’opportunità di crescita sostenibile e di occupazione. Nella mozione della maggioranza si chiede alla Regione uno studio di fattibilità, con i costi per il potenziamento del collegamento ferroviario tra i due aeroporti di Firenze e Pisa, quale mezzo di spostamento ad uso non solo ai fini turistici, ma anche per la mobilità dei pendolari“.