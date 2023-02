Capodanno Cinese a Prato, due giorni di festa

Prato, nel 2023 in Cina si festeggia l’anno del Coniglio, e nella città toscana per il Capodanno Cinese si terranno due giorni di festa l’11 e il 12 febbraio.

La città toscana di Prato, è sede di una delle più significative comunità orientali d’Europa, e per il Capodanno Cinese, la tradizionale sfilata del drago e la danza del leone, sono organizzate da: Associazione buddista, Illuminiamo il futuro di Save the Children e Cooperativa onlus Di Vittorio, secondo quanto spiega il Comune che patrocina l’evento.

In particolare, l’11 febbraio la sfilata del drago si terrà nelle zone industriali dei Macrolotto 1 e 2 mentre il giorno dopo sarà al Macrolotto Zero – la Chinatown pratese – e in centro storico: alle 9 la partenza è fissata da piazza della Gualchierina, per poi giungere in piazza del Comune, dove al termine della sfilata ci saranno performance di danza e musica.

Sempre domenica, alle 16, al Punto Luce di Save The Children, in via Mameli 1/3 all’angolo con via Filzi, in programma il laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 12 anni per festeggiare insieme l’anno del coniglio: “Attraverso la lettura della fiaba tradizionale ‘La Leggenda del coniglio sulla luna’, i partecipanti avranno la possibilità di immergersi nella cultura e nelle tradizioni legate ai festeggiamenti del Capodanno lunare cinese”.