Nardella sul Maggio: “Trattandosi di un’indagine, non voglio e non posso entrare nel merito”

Firenze, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di un evento, parlando della situazione del Maggio Musicale Fiorentino e dell’indagine che riguarda il sovrintendente Alexander Pereira, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti.

“Per quanto riguarda l’indagine della procura sul sovrintendente Pereira e le sue spese, – ha detto il sindaco Nardella – trattandosi appunto di un’indagine, non voglio e non posso entrare nel merito se non auspicando che la magistratura possa fare tutto il suo lavoro fino in fondo, esprimendo fiducia nell’operato della magistratura”.

“Per quanto riguarda altre vicende che attengono alle decisioni del ministro mi sono sentito con lui, nei prossimi giorni ci vedremo per capire che tipo di decisioni prendere”.

“Dal punto di vista dei conti – ha poi aggiunto Nardella – il Consiglio di indirizzo ha fatto pochi giorni fa un’opera di straordinaria importanza tesa a un ulteriore miglioramento dei conti con un taglio di 2,5 milioni dei costi di produzione e con la riorganizzazione di alcuni comparti come quello del marketing e anche con la rivisitazione delle politiche di bigliettazione. Questo è il compito del Consiglio di indirizzo”.

“Aspettiamo il rapporto del collegio dei revisori – ha detto ancora Nardella parlando dei conti del Maggio musicale fiorentino -. Riguardo alla gestione del ‘fondo salvadebiti’, ho letto sul giornale di diktat del ministero sul collegio. Mi sono molto preoccupato, perché sappiamo che l’operato del collegio dei revisori deve essere improntato alla totale autonomia. Sono convinto, certo, che non ci sia nessuna ingerenza politico-ministeriale, perché altrimenti si tratterebbe di un fatto estremamente preoccupante dal punto di vista del rispetto delle regole e delle procedure”.