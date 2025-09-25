Controradio Streaming
Gio 25 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaPoliticaCandidati M5s, per campo largo inopportuna mozione su Peretola
PoliticaTrasporti

Candidati M5s, per campo largo inopportuna mozione su Peretola

By Redazione
Progetto aeroporto a Firenze da ridimensionare: 60 milioni in più secondo prescrizioni
©Controradio

All’indomani dell’approvazione in Città Metropolitana di Firenze della mozione a firma del capogruppo Pd Nicola Armentano per la riqualificazione dell’aeroporto di Peretola, Roberto De Blasi ed Eleonora Colucci, candidati consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, “ribadiscono con fermezza la loro contrarietà allo sviluppo aeroportuale di Firenze”. Così i due candidati in una nota congiunta.

“La mozione che impegna la sindaca metropolitana a sollecitare il governo sull’approvazione del Project Review del piano di sviluppo aeroportuale è inammissibile e irrispettosa nei confronti degli alleati con cui è stato siglato un accordo – affermano De Blasi e Colucci -. È assurdo che, in piena campagna elettorale per le regionali, vengano presentati provvedimenti di questo tipo che rischiano di mettere in crisi il campo largo ancora prima di partire. Su questa vicenda, lo ribadiamo, il Movimento 5 Stelle sarà vigile e pronto a dare battaglia, anche valutando l’uscita dalla maggioranza qualora si concretizzasse un’eventualità simile. Ci saremmo aspettati una mozione di segno opposto; il fatto che ciò non sia avvenuto mette seriamente a rischio la tenuta del campo largo”. (ANSA).

Articolo precedente
Firenze, alle Cascine tornano i mondiali antirazzisti
Articolo successivo
Dal 26 al 28 settembre torna a Firenze “Planetaria – Storie che parlano al futuro”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30703Cronaca18361Politica4098Cultura & Spettacolo3818Diritti2581Sanità2524

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI