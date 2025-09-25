Candidati M5s, per campo largo inopportuna mozione su Peretola

All’indomani dell’approvazione in Città Metropolitana di Firenze della mozione a firma del capogruppo Pd Nicola Armentano per la riqualificazione dell’aeroporto di Peretola, Roberto De Blasi ed Eleonora Colucci, candidati consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, “ribadiscono con fermezza la loro contrarietà allo sviluppo aeroportuale di Firenze”. Così i due candidati in una nota congiunta.

“La mozione che impegna la sindaca metropolitana a sollecitare il governo sull’approvazione del Project Review del piano di sviluppo aeroportuale è inammissibile e irrispettosa nei confronti degli alleati con cui è stato siglato un accordo – affermano De Blasi e Colucci -. È assurdo che, in piena campagna elettorale per le regionali, vengano presentati provvedimenti di questo tipo che rischiano di mettere in crisi il campo largo ancora prima di partire. Su questa vicenda, lo ribadiamo, il Movimento 5 Stelle sarà vigile e pronto a dare battaglia, anche valutando l’uscita dalla maggioranza qualora si concretizzasse un’eventualità simile. Ci saremmo aspettati una mozione di segno opposto; il fatto che ciò non sia avvenuto mette seriamente a rischio la tenuta del campo largo”. (ANSA).