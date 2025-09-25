Firenze, alle Cascine tornano i mondiali antirazzisti

Lo sport come linguaggio universale, capace di abbattere i muri e costruire ponti tra persone, culture e comunità. È questo lo spirito che animerà i Mondiali Antirazzisti 2025, la grande giornata promossa da UISP Firenze, in programma sabato 27 settembre nello scenario verde del Prato della Tinaia al Parco delle Cascine.

Un appuntamento che non è solo sportivo, ma anche culturale e sociale: un invito a dire no al razzismo, ai pregiudizi, alle discriminazionie un forte sì alla convivenza, alla pace e al rispetto reciproco.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze, è pensata per coinvolgere l’intera cittadinanza, senza barriere economiche, sociali o culturali.

Da sempre, UISP Firenze promuove lo sport come strumento di inclusione sociale, partecipazione e crescita personale, credendo in una comunità dove tutti hanno diritto di giocare e partecipare. L’associazione lavora ogni giorno per abbattere le barriere sociali e culturali, valorizzando le differenze come risorsa.

Negli ultimi anni, i Mondiali Antirazzisti di Firenze hanno visto crescere in modo costante la partecipazione: dalle prime edizioni fino a oggi, l’evento ha saputo attrarre associazioni, scuole, gruppi sportivi, comunità migranti, famiglie e cittadini, diventando un punto di riferimento nel panorama locale.

La forza dell’iniziativa è la sua capacità di unire mondi diversi in un’unica festa collettiva, dove il pallone, una pedalata o una semplice passeggiata diventano strumenti di dialogo, conoscenza e inclusione.

Le compagini sportive sono formate da studenti, atleti ed ex atleti, gruppi non organizzati di cittadini, ragazzi in carico della Salute mentale, migranti, comunità LGBTQIA+ uniti in nome dello sport e dell’inclusività.

Verrà anche premiato il MVP dei Mondiali Antirazzisti 2025: non lo sportivo più performante ma la persona che più incarna i valori di riferimento della Manifestazione.

Per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW5aPMugQQg-SLLAwBwLvd_ybvVH6fWnWPDel-WHOkgtDKvg/viewform