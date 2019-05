Campagnatico (Gr): maxi tamponamento, 14 feriti e 22 mezzi coinvolti

Sono quattordici le persone rimaste ferite nel maxi tamponamento avvenuto questa mattina sulla Due Mari all’altezza di Campagnatico (Grosseto). Si tratta di undici uomini e tre donne, tutti tra i 27 e i 46 anni.

Il maxi tamponamento è avvenuto intorno alle 7 di stamani in località la Scagliata, in direzione Siena, ed ha coinvolto ventidue mezzi, tra auto e tir, tra cui una bisarca che trasportava auto nuove. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni con forti ripercussioni sul traffico che hanno generato lunghe file e Anas ha aperto un percorso alternativo in direzione Siena con uscita obbligatoria a Batignano e rientro a Montorsaio.