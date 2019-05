Pisa: prima laurea magistrale in Intelligenza artificiale

L’Università di Pisa, tra i primi atenei in Italia, ha conferito la sua prima laurea magistrale in informatica con curriculum in Intelligenza artificiale (AI). Il neolaureato, con 110 e lode, è Vlad Alexandru Pandelea, uno studente di 25 anni.

L’università rende noto che il giovane, con la supervisione di Davide Bacciu, ricercatore senior del dipartimento pisano di informatica, e Erik Cambria, associato della Nanyang technological University di Singapore, ha discusso una tesi sullo sviluppo di un agente conversazionale, ovvero un software in grado di interagire con l’uomo sostenendo un dialogo in linguaggio naturale, comprendendo le richieste e le intenzioni dell’umano e fornendo risposte coerenti con queste ultime.

In particolare, spiega l’Università, “la tesi di Pandelea ha riguardato il primo agente conversazionale che integra informazione derivata dall’audio della domanda in aggiunta alla sua trascrizione: lo studio mostra come l’aggiunta dell’informazione audio sia essenziale per comprendere meglio le intenzioni e la disposizione emotiva dell’uomo e, di conseguenza, per ottenere un’interazione uomo-macchina più precisa e soddisfacente”. Pandelea aveva già conseguito all’Università di Pisa la laura triennale in informatica con una tesi che applica tecniche di intelligenza artificiale ai dati di un gioco online, avendo come supervisori i professori Davide Bacciu e Vincenzo Gervasi.