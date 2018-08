Caldo Firenze, allerta rossa anche nel week end

Allerta rossa per il caldo anche domani, sabato 11 agosto, e domenica 12 agosto a Firenze.

Il persistere dell’ondata di calore da “bollino rosso” è stata annunciata dalla protezione civile del Comune sulla base delle previsioni meteo, che confermano l’ondata di calore di ‘livello 3’ anche per il fine settimana. Il codice rosso è il terzo livello di allerta in una scala che va da zero a tre. L’amministrazione raccomanda di limitare le attività all’aperto soprattutto per gli anziani ma anche bambini e soggetti fragili, oltre a tutti i consigli utili per affrontare le ondate di calore che sono a disposizione sul sito della protezione civile (http://protezionecivile.comune.fi.it/?page_id=226).