Calabria Coast To Coast – 3>10 Agosto, 8giorni/7notti

Dalla ‘Costa degli Dei’ alla ‘Costa degli Aranci’ della Calabria, due delle riviere più belle d’Italia separate, nel punto più stretto della penisola italica, da un istmo che, secondo le più recenti esegesi dell’Odissea, Omero descrive come il percorso attraverso il quale Ulisse, a piedi dopo il naufragio e guidato da Nausicaa, arrivò alla città dei Feaci, situata sullo spartiacque fra i due mari e identificata nell’odierna Tiriolo, presso Catanzaro, da cui poi ripartirà per il suo ritorno a Itaca.

Questo è un viaggio che vi porterà a passare giornate sulle spiagge della Calabria del Tirreno meridionale e dello Ionio, due mari vicini ma diversi, non solo nei colori, azzurro il Tirreno e blu intenso lo Ionio, ma anche per le diverse culture delle genti che ci vivono.

Ma il viaggio dà anche la possibilità di passare serate in libertà in borghi marini, considerati

perle dell’Italia più bella, invidiatissimi dagli stranieri e celebri in tutto il mondo: Pizzo, Tropea, Scilla, Chianalea, Le Castella, Caminia; ma anche in città che costruite a mezza costa per difendersi dai Saraceni, offrono un panorama mozzafiato verso il mare, come Badolato, Gerace, e Amantea.

Durante il viaggio non poteva mancare la visita al Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria, per poter ammirare con commozione i Bronzi di Riace, la Testa del Filosofo, e tutte le altre sculture d’epoca greca, recuperate nel mare Ionio.

Il viaggio è in compagnia di Gimmy Tranquillo che appartiene ad una delle famiglie più antiche di Pizzo Calabro.

INFO: http://tdsgruppi.net/iscrizione/nuovaiscrizione.aspx?iniziativaId=149

PROGRAMMA: