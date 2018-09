Cade ramo e colpisce alla testa vigile del fuoco

Grosseto, un vigile del fuoco, nel corso di un intervento a Principina a Mare, è stato colpito da un ramo che improvvisamente si è distaccato da un albero, il pompiere è rimasto ferito, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Il vigile del fuoco di 57 anni, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando per la messa in sicurezza di alcune piante pericolanti in via dello Storione quando è stato colpito alla testa dal grosso ramo.

Subito soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Misericordia di Grosseto e qui i sanitari, dopo averlo stabilizzato, hanno deciso il suo trasferimento con l’elisoccorso Pegaso a Le Scotte di Siena.

Sul posto anche la polizia municipale.