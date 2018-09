Temporali, prolungato codice giallo fino a mezzanotte domenica

Firenze, è stato prolungato il codice giallo su tutta la Toscana per rovesci e temporali e conseguente rischio idrogeologico ed idraulico fino alla mezzanotte di domenica 2 settembre.

Il prolungamento dell’allerta è stato emesso dalla Sala Operativa della Regione Toscana, a causa del permanere, in questo fine settimana, della circolazione depressionaria che sta interessando la nostra penisola ed anche la nostra regione, confermando le condizioni di marcata instabilità che potrebbe evolversi in improvvisi temporali.

Per quanto riguarda i possibili temporali, oggi, sabato, e domani, domenica, potrebbero essere frequenti edanche di forte intensità con possibili colpi di vento e grandinate.

Nella giornata di sabato, i fenomeni saranno più probabili sul centro-nord, mentre domani, domenica, saranno ugualmente probabili sull’intero territorio regionale.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina http://www.regione.toscana.it/allertameteo.