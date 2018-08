Maltempo: temporali forti, codice giallo per domani

Scatterà a mezzanotte di domani 1 settembre e terminerà 24 ore dopo, l’allerta gialla per possibili temporali forti e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).

Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Domani, sabato, sono previsti frequenti temporali, in particolare sulle zone centro-settentrionali, anche di forte intensità.

Fenomeni previsti (fonte Cfr): oggi modesta variabilità ma con scarsi fenomeni. Domani, sabato, atteso il transito di una saccatura nord atlantica che recherà rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, più probabili e frequenti sulle province centro-settentrionali. Domani, sabato, rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, inizialmente sulle aree di nord ovest e in progressiva estensione, tra la mattina e il pomeriggio, al resto della regione. I fenomeni risulteranno più frequenti e probabili sulle zone centro settentrionali.

Oggi, venerdì, possibilità di isolati e brevi temporali nelle zone interne settentrionali con colpi di vento e grandinate solo occasionali. Domani, in mattinata, i temporali risulteranno più probabili sulle aree nord occidentali, nel pomeriggio e in serata sul resto della regione e potranno essere accompagnati da colpi di vento e gradinate.