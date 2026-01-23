Cadavere carbonizzato trovato nel Fiorentino

Un cadavere completamente carbonizzato è stato rinvenuto ieri sera a Vinci (Firenze): a fare la scoperta i vigili del fuoco intervenuti per un incendio a una legnaia e che hanno poi allertato i carabinieri.
E’ di un 23enne del posto la salma carbonizzata rinvenuta ieri sera a Vinci (Firenze) dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio di una legnaia, nei pressi di un’abitazione. Si tratterebbe di un gesto autolesionistico. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, che ieri sera sono intervenuti intorno alle 21:30, il ragazzo, che viveva con i genitori, aveva problemi ed era sotto terapia. Indagini sono in corso anche per capire eventuali collegamenti con un’aggressione avvenuta poco prima davanti all’ingresso di una casa adiacente: la proprietaria, nel rincasare, sarebbe stata colpita con un martello da un giovane, verosimilmente il figlio sempre secondo quanto è stato spiegato. Il padre non era presente. La donna è stata ricoverata in ospedale e non è in pericolo di vita. Sul posto, intorno alle 21:30, sono arrivati i militari della compagnia di Empoli e della scientifica del nucleo investigativo di Firenze.