Per lavori stop a treni tra Empoli-Pisa per due giorni

Dalle 22 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 e domenica 1 febbraio saranno effettuati lavori di manutenzione alle opere civili al sottovia stradale in via delle Colline a Pontedera nonché attività propedeutiche per la soppressione del passaggio a livello di Navacchio. Per consentire le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze SMN – Empoli – Pisa sarà interrotta per tutta la durata dei lavori tra Empoli e Pisa mentre tra Firenze ed Empoli sarà riprogrammato il servizio ferroviario.

In particolare, spiega una nota, i treni del Regionale di Trenitalia Firenze SMN – Empoli saranno riprogrammati con un servizio spola tra le due località che effettuerà fermate intermedie a Montelupo, Signa/Lastra a Signa, S.Donnino, Le Piagge, Firenze Rifredi. Quelli in servizio sulla linea Firenze – Pisa diretti a La Spezia, Grosseto, Livorno, e Campiglia/Piombino saranno limitati o avranno origine da Pisa centrale. Restano invariati i servizi tra Firenze – Empoli – Siena.

“Durante i lavori, che prevederanno un investimento di circa 1 milione di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 20 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di numerosi mezzi d’opera e attrezzature specifiche” spiega sempre Rfi.