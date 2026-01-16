Controradio Streaming
Ven 16 Gen 2026
Controradio Streaming
ToscanaServiziPer lavori stop a treni tra Empoli-Pisa per due giorni
ServiziTrasporti

Per lavori stop a treni tra Empoli-Pisa per due giorni

By Redazione

Dalle 22 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 e domenica 1 febbraio saranno effettuati lavori di manutenzione alle opere civili al sottovia stradale in via delle Colline a Pontedera nonché attività propedeutiche per la soppressione del passaggio a livello di Navacchio. Per consentire le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze SMN – Empoli – Pisa sarà interrotta per tutta la durata dei lavori tra Empoli e Pisa mentre tra Firenze ed Empoli sarà riprogrammato il servizio ferroviario.

In particolare, spiega una nota, i treni del Regionale di Trenitalia Firenze SMN – Empoli saranno riprogrammati con un servizio spola tra le due località che effettuerà fermate intermedie a Montelupo, Signa/Lastra a Signa, S.Donnino, Le Piagge, Firenze Rifredi. Quelli in servizio sulla linea Firenze – Pisa diretti a La Spezia, Grosseto, Livorno, e Campiglia/Piombino saranno limitati o avranno origine da Pisa centrale. Restano invariati i servizi tra Firenze – Empoli – Siena.

“Durante i lavori, che prevederanno un investimento di circa 1 milione di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 20 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di numerosi mezzi d’opera e attrezzature specifiche” spiega sempre Rfi.

Articolo precedente
Uccisa per la polizza, accertamenti sulla morte di un’altra donna
Articolo successivo
Qualità aria: in Toscana bene pm10 e biossido azoto, male ozono

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiComune di Pisa

Categorie

Toscana31151Cronaca18734Politica4199Cultura & Spettacolo3843Diritti2636Sanità2535

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI