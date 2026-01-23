Controradio Streaming
MusicaConcertiC.S.I. la reunion è ufficiale
MusicaConcerti

C.S.I. la reunion è ufficiale

By Redazione

La notizia è confermata tornano i C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali. Al momento solo sei date, nessuna in Toscana

Dopo voci di corridoio è arrivata la notizia della tanto attesa reunion dei C.S.I (il Consorzio Suonatori Indipendenti (o C.S.I.) nati dalle ceneri dei CCCP – Fedeli alla linea). La reunion arriva nel trentennale dell’album “Linea Gotica”, secondo lavoro in studio per la band, pubblicato nel 1996. Il tour, intitolato “In viaggio” (come la celebre canzone contenuta del disco di debutto “Ko de mondo”) è prodotto e organizzato da Otr Live, e partirà il 28 agosto da Marzabotto (Bologna) per proseguire tra agosto e settembre in alcune città italiane. Nessuna data (al momento) per la Toscana.

TOUR C.S.I:

28 agosto Marzabotto (BO) Montesole, Festival Lupo
31 agosto Villafranca (VR) Castello Scaligero
2 settembre Fasano (BR) Parco Archeologico di Egnazia, Locus Festival
4 settembre Spello (PG) Villa Fidelia
8 settembre Alba (CN) Piazza Medford, Festival Resistente
12 settembre Catania Villa Bellini, Sotto il Vulcano Fest

Prevendite saranno aperte da questo venerdì 23 gennaio su Ticketone e circuiti abituali.

