Spray al peperoncino all’Einaudi di Pistoia: evacuati gli studenti

Qualcuno ha spruzzato l’irritante in un corridoio, aria irrespirabile: fuori 500 ragazzi, nessun ferito. Carabinieri indagano sull’autore.

Momenti di panico stamane all’Istituto Tecnico Einaudi di Pistoia, dove ignoti hanno spruzzato spray al peperoncino in un corridoio, rendendo l’aria irrespirabile. La dirigenza ha immediatamente evacuato l’edificio, mandando a casa circa 500 studenti senza lezioni fino a nuovo ordine.​ Sul posto Carabinieri della Compagnia di Pistoia per identificare l’autore – e capire se si è trattato di uno studente dell’istituto o di una persona esterna – insieme ad ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa. Non si registra nessun ferito grave, ma al momento sembrano esserci solo irritazioni lievi agli occhi e alla gola che sono state curate sul posto.​ L’episodio potrebbe essere scaturito da una lite tra ragazzi o potrebbe essere stata una bravata, come già avvenuto in casi simili in Toscana. Le indagini si avvarranno delle registrazioni effettuate con telecamere interne ed esterne e su testimonianze. La scuola è stata nel frattempo riaperta dopo il ricambio forzato dell’aria e il sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Genitori furiosi: “Serve più controllo sicurezza”. In riferimento è anche ad altri fatti di cronaca avvenuti di recente in città.