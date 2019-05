Bus ribaltato: autista indagato per omicidio stradale e lesioni

La procura di Siena ha aperto un fascicolo d’indagine a carico dell’autista del pullman ribaltatosi sulla Siena-Firenze. L’uomo è un 35enne di Castrovillari (Cosenza) titolare dell’azienda di noleggio autobus per turisti, era alla guida in sostituzione di un collega che aveva bisogno di riposare.

Gli inquirenti stanno effettuando accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale ha perso la vita una donna di 40 anni. La procura ha anche affidato un incarico peritale per condurre verifiche sul guard rail e sull’assetto infrastrutturale della superstrada. Da quanto emerge, inoltre, la polizia stradale non avrebbe rilevato segni di frenata.

L’autista alla guida del pullman ribaltatosi questa mattina sulla superstrada Firenze-Siena all’altezza di Monteriggioni, “era venuto in sostituzione di un suo dipendente che aveva bisogno di riposare”. Lo dice un collega del conducente parlando con i giornalisti sul luogo dell’incidente. Il collega dell’autista indagato si è messo in contatto telefonico con lui dopo l’incidente: “Mi ha solo detto ‘Sono andato giù, sono andato giù'”. Riguardo alla sostituzione “lo ha raggiunto a Roma l’altro ieri per dargli il cambio – prosegue il racconto – perché il suo dipendente doveva rientrare a casa per fare le 48 ore di riposo” previste, ha aggiunto il collega. “Ero con lui fino alle 22.30 di ieri – ha spiegato -, abbiamo finito il turno alle 21.30 e abbiamo cenato in un locale a Montecatini Terme con kebab e Coca Cola”. Riguardo al pullman il testimone afferma che “è una macchina nuova da 400mila euro e gommata nuova”. I giornalisti gli chiedevano se l’autobus avesse dato in precedenza segnali di problemi meccanici.

L’autista è stato interrogato in questura a Siena nel primo pomeriggio. L’uomo, sotto shock, è stato anche sottoposto ad accertamenti tossicologici. Il suo telefono cellulare, dagli ultimi aggiornamenti, risulterebbe ancora dentro l’autobus e una volta recuperato sarà posto sotto sequestro.

Intanto, dal mezzo è stato estratto anche il cronotachigrafo.