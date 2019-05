‘Firenze Rocks’, ritorna a giugno al Visarno

🔈Firenze, dal 13 al 16 giugno alla Visarno Arena, nel Parco delle Cascine ritorna anche quest’anno, ‘Firenze Rocks’, quello che gli organizzatori definiscono il piu importante festival italiano ed uno tra i piu prestigiosi in Europa.

II festival, prodotto da Live Nation Italia con Ia collaborazione de Le Nozze di Figaro nell’ambito fa parte dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Il grande palco a cielo aperto accoglierà per quattro giorni un cast di artisti internazionali, per un evento che mette al centro Ia musica live, novità di quest’anno i concerti saranno non solo di rock, nel senso più tradizionale della definizione, ma anche pop ed indie, senza barriere di genere.

Il festival è reso ancora più unico dalle numerose iniziative che animeranno il “Firenze Rocks Village” dove sara possibile vivere molteplici attivita di intrattenimento e svago in un area-parco di 6.000 mq.

L’invito agli spettatori è di accedere all’area attraverso i mezzi pubblici. Qualora lo si dovesse fare con il veicolo privato, Firenze Parcheggi farà uno sconto del 20% (tranne quello della Stazione di Santa Maria Novella e Mercato Centrale). All’esterno ci sarà l’area per le mobike. L’anno scorso, è stato annunciato in conferenza, sono stati 33 i milioni di euro per il turismo derivanti dall’indotto di Firenze Rocks.

Hanno Presentato la manifestazione il Presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il Direttore Marketing presso Live Nation Italia Marco Boraso e Alessandro Bennucci di Le nozze di Figaro, organizzatore locale Firenze Rocks.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Marco Boraso:

INFO: http://www.firenzerocks.it/