A metà giugno apre nuovo ‘Mercato delle Pulci’

🔈Firenze, oggi il sindaco Dario Nardella, con Cecilia Del Re, Assessora allo Sviluppo economico del Comune di Firenze, durante il sopralluogo al Mercato delle Pulci nella nuova sede di Piazza Annigoni, ha svelato il nuovo logo del mercato.

Il nuovo luogo del Mercato delle Pulci, è stato creato da Caterina Somigli, studentessa del secondo anno di perfezionamento settore Grafica e Fotografia del Liceo Artistico di Porta Romana che ha vinto il bando per la creazione del logo, promulgato dal Comune di Firenze.

Durante la conferenza stampa il sindaco ha poi preannunciato, l’apertura della nuova struttura mercatale per la prima metà del mese di giugno prossimo.

Il progetto del nuovo mercato è costituito da 27 box, più uno per servizi igienici, per un importo complessivo di un milione di euro. Le strutture sono disposte su due file di 14 elementi, con lo spazio centrale parzialmente coperto da una struttura leggera in acciaio e policarbonato in modo da configurare una vera ‘strada coperta dell’antiquariato’.

I box occupano di fatto solo il 50% della superficie di piazza Annigoni, lasciando libera la parte davanti al futuro ingresso della facoltà di Architettura anche per eventi, mostre e manifestazioni.

Per garantire la sicurezza nelle ore notturne sono previsti cancelli di chiusura della strada coperta.

Il progetto del nuovo Mercato delle Pulci è stato realizzato dal Breschistudio di Alberto Breschi.

Gimmy Tranquillo ha intervistato alcuni degli antiquari del Mercato delle Pulci: