Bodega, Broken Equipment. Disco della settimana

“Broken Equipment” è il secondo album dei Bodega la estrosa formazione di New York City. Nuovo album della settimana sulle frequenze di Controradio.

Preceduto da un notevole hype nel circuito della musica alternative esce finalmente il secondo lavoro dei Bodega la formazione post punk di New York. Già attenzionati con successo dalla critica per il disco di debutto “Endless Scroll” (prodotto da Austin Brown dei Parquet Courts), il quintetto ci riprova con “Broken Equipment”, che alterna sequenze di sghembo art rock a ritornelli più strutturati e orecchiabili come quelli di “Doers” e “Statuette On The Console”, non a caso scelti come singoli apripista per il nuovo lavoro. Oltre ai riferimenti vintage a band come Talking Heads o B52’s non mancano i rimandi all’indie pop contemporaneo, accenni di hip hop, echi di LCD Soundsystem o !!!. L’album è stato definito dalla critica «un passo in avanti per il sound dei Bodega, sempre vicini all’art-rock e al post-punk dell’esordio, ma qui a un gradino superiore in fase di arrangiamento e produzione».



Thrown Doers Territorial NYC (Disambiguation) Statuette On The Console C.I.R.P. Pillar On The Bridge Of You How Can I Help Ya? No Blade Of Grass All Past Lovers Seneca The Stoic After Jane

Un disco che nasce dagli incontri del Club del Libro organizzati dai membri stessi della band, insieme ai loro amici all’inizio 2020. E’ proprio da questi incontri e riflessioni che nasce “Broken Equipment”, disco con cui la band si interroga sui dilemmi esistenziali della vita senza dimenticare l’ironia che fin dagli esordi è stato il tratto distintivo della band.Tracklist

La formazione è pronta a sbarcare in Italia per 4 date, tra queste una anche in Toscana. Di seguito tutti i dettagli.

– Mercoledì 20 aprile Rivoli (To) Circolo della musica

– Giovedì 21 aprile Pisa Lumiere

– Venerdì 22 aprile Milano Magnolia

– Sabato 23 aprile Bologna Covo Club