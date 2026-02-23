Bimba di tre anni morta investita da un’auto nel Pratese

Una bambina di circa tre anni è morta ieri sera dopo esser stata investita da un’auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a Mercatale di Vernio.

L’impatto è avvenuto dopo che – secondo prime informazioni – la bambina sarebbe sfuggita al controllo della madre attraversando la strada proprio nel momento in cui stava sopraggiungendo un’auto. Il corpo della bambina sarebbe stato sbalzato per diversi metri. Subito è scattato l’allarme e sono stati attivati i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari di un’ambulanza della Croce Rossa di Vernio e poi di una della Misericordia di Vaiano, durati oltre un’ora, la bambina è deceduta. Sul posto sono

intervenuti anche i carabinieri di Vernio per i rilievi. La madre della bambina ha accusato un malore durante i soccorsi alla figlia.

Secondo quanto appreso, l’incidente mortale è avvenuto nei pressi dell’abitazione della

famiglia della bambina deceduta. L’impatto è stato con una vettura di bassa cilindrata il cui conducente si è fermato a dare soccorso. La strada regionale 325 in quel tratto si sviluppa fra le case. Sconvolti i conoscenti che dalle abitazioni intorno sono accorsi a rendersi conto dell’accaduto ed hanno scoperto che era morta la loro piccola vicina. “Tre anni sono il tempo delle carezze – scrive su Fb, la sindaca di Vernio, Maria Lucarini – Quella di stanotte è rimasta sospesa nell’aria, piccolina. Ci stringiamo alla famiglia, in

silenzio”. Rinviata in segno di rispetto dai sindaci di Vernio, Vaiano e Cantagallo la conferenza stampa prevista oggi alle 11 nella sede della Provincia di Prato relativa ai Piani comunali di protezione civile.