Bill Frisell aprirà la X Edizione di Empoli Jazz Summer Festival 2019

Martedì 9 Luglio al via la X Decima Edizione Empoli Jazz Summer Festival 2019 uno dei più importanti appuntamenti jazz della Toscana. Si parte alle ore 21.30, presso il Giardino del Torrione di S.Brigida, Empoli con Bill Frisell trio

Bill Frisell è uno di quei musicisti che si riconoscono immediatamente per il suono inconfondibile della sua chitarra: Bill Frisell, che si esibirà in trio con Thomas Morgan e Rudy Royston. Bill Frisell, insieme a John Scofield e a Pat Metheny è il più rappresentativo chitarrista americano della sua generazione. Nei suoi dischi, come nelle collaborazioni con altri musicisti, ha spaziato tra i più diversi generi e stili. Thomas Morgan, tra i bassisti più richiesti sulla scena internazionale ha suonato in giro per il mondo con artisti come Dan Weiss, Craig Taborn, John Abercrombie, Steve Coleman. Il batterista Rudy Royston si è inserito nella scena musicale newyorchese suonando con musicisti come David Gilmore, Tom Harrell, John Patitucci, Dave Douglas.

Nato a Baltimora nel 1951 Frisell ha attraversato generi e stili lavorando con i musicisti più diversi, come Paul Motian, John Zorn, Jan Garbarek, Marc Johnson, Julius Hemphill, Paul Bley, John Scofield, Wayne Horvitz, Gavin Bryars, Suzanne Vega, Vinicius Cantuaria, Marianne Faithful, Elvis Costello, David Sylvian, tra gli altri. Ma è con la sua attività da leader che ha ottenuto i maggiori consensi, affermandosi come uno dei più ricercati artisti dello strumento a corde della scena musicale contemporanea grazie a un’abile fusione di rock, country, jazz e blues, secondo una ricetta di cui è un raffinato e originale interprete.

