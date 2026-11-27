Una manovra di bilancio che vale complessivamente circa 12 miliardi di euro, 8,5 dei quali assorbiti dalla sanità. Nessuna tassa in più e attenzione concentrata su tre capisaldi: sanità, trasporto pubblico e investimenti nella Toscana diffusa ed in altre infrastrutture legate alla viabilità, alla rigenerazione urbana, ai trasporti, all’impiantistica sportiva, alle politiche culturali e sociali.

In una nota la Regione toscana sottolinea che si tratta di una manovra “che sconta gli effetti di quella statale: modesto incremento del fondo sanitario nazionale, venir meno di parte del gettito derivante dall’abolizione del bollo auto e concorso agli obiettivi di finanza pubblica a carico delle regioni”.

Oggi il presidente Eugenio ha illustrato il bilancio di previsione approvato dalla giunta regionale nell’ultima seduta. “Ci aspetta adesso un mese di lavoro che coinvolgerà le commissioni consiliari, per arrivare all’approvazione in Consiglio regionale nei giorni del 21, 22 e 23 dicembre prossimi”.

Sempre secondo quanto afferma la Regione, a livello statale “la crescita del Fondo Sanitario Nazionale, 2,4 mld di euro (su un totale di 146 mld), risulta essere ben al di sotto rispetto alla dinamica di crescita della spesa sanitaria e delle richieste dello stesso ministero. Dal riparto statale la Toscana si aspetta circa 150 milioni, appena sufficienti a garantire la copertura finanziaria degli adeguamenti contrattuali del personale, ma del tutto inadeguati a fronteggiare l’incremento di una spesa notoriamente caratterizzata da tassi di crescita più elevati rispetto all’inflazione ‘ordinaria”.

“Po- prosegue la nota- c’è anche l’abolizione del bollo auto per gli autoveicoli con potenza pari o inferiore agli 80 KW. Questo si traduce in una perdita di gettito che, a livello nazionale, è stimata in circa 3,3 mld di euro ma per la quale il Governo ha previsto appena 2,3 mld euro. Per la Toscana, dalla ripartizione del fondo compensativo statale deriveranno circa 150 mln, a fronte di una effettiva perdita derivante dall’abolizione del bollo auto stimata in circa 200 mln”. “Ed infine il contributo per gli obiettivi di finanza pubblica che, per il bilancio regionale significa 86 milioni annui a favore del bilancio dello Stato. Una misura fortemente penalizzante per i bilanci delle regioni e che è stata introdotta e riconfermata dal Governo anche per il triennio 2027-2029”.

Alla fine secondo i conti di palazzo Strozzi Sacrati, sono circa 200 i milioni che mancano all’appello. “I riflessi della finanziaria statale che si scaricano su quella regionale – ha spiegato il presidente Giani – ammontano a 200 milioni, e non è stato facile far quadrare i conti. A questo abbiamo risposto con 160 milioni che mettiamo sulla sanità, altri 670 milioni per il trasporto pubblico locale ed investimenti per quasi 700 milioni.

In bilancio sono previsti interventi 98 interventi per la Toscana diffusa”.

No a nuove tasse. “Nessun aumento di tasse e imposte – ha proseguito Giani – per far fronte ai tagli imposti a livello statale, a differenza di quanto fatto da altre Regioni. Una scelta in controtendenza. La Toscana, in un momento così delicato delicato e difficile ha preferito non aumentare IRPEF, IRAP o altre imposte di competenza regionale. A tagliare ci ha pensato il Governo, che ci ha tolto l’unica tassa che per noi era fondamentale, il bollo auto. Oltre che per l’introito consentiva di creare una cassa per impostare, all’inizio dell’anno, mutui convenienti per finanziare opere pubbliche: un conto è avere queste risorse fresche a gennaio, un’altra è avere una parziale copertura a settembre-ottobre con trasferimenti che arrivano allo Stato, impedendo di impostare questa politica sui mutui. Una tendenza del Governo di assoluto centralismo che interessa ad esempio anche i fondi europei, con l’ipotesi ventilata di sciogliere le autorità di gestione regionali per farne una unica a livello nazionale”.