Jump in Trail, Mario Rossi fa Rap, Lit Up, Xylema, didettagli, Rugo, sono i sei finalisti del Rock Contest 2026! Serata Finale 6 dicembre, TENAX.

ULTIM’ORA!!! In un affollatissimo Glue superano la 2a semifinale Jump in Trail e Mario Rossi fa Rap. Si aggiungono, dalla prima semifinale a Lit Up fuse e Xylema. Didettagli e Rugo invece i “recuperati” (primi fra gli esclusi con la più alta media dei voti). Sono i sei progetti che, da 600 iscritti e 30 interessantissimi progetti selezionati per i live, si sono aggiudicati il palco della finale. Ma tornaimo prestissimo da voi con tante novità sulla serata del 6 dicembre al Tenax, ospite speciale live LAMANTE! Stay tuned!