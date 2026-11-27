Una sentenza del Tribunale di Firenze potrebbe avere conseguenze ben oltre la singola vertenza di Campi Bisenzio portate avanti dal sindacato Sudd Cobas. Al centro della decisione ci sono i lavoratori di un’azienda della filiera Montblanc, che dopo essere stati licenziati ottengono il riconoscimento del rapporto di lavoro diretto con il gruppo del lusso Richemont.

FIRENZE Non erano semplicemente dipendenti di un’azienda in appalto: per il Tribunale di Firenze erano, fin dal momento della prima assunzione, lavoratori diretti del gruppo Richemont, proprietario del marchio Montblanc.

È il passaggio centrale della sentenza che riguarda la vertenza della Z Production, azienda di pelletteria di Campi Bisenzio, diventata il simbolo di una lunga battaglia sindacale sul lavoro nella filiera della moda.

La vicenda comincia nell’ottobre del 2024, quando gli operai, impegnati da mesi a chiedere contratti regolari e retribuzioni dignitose, vengono licenziati con la chiusura dell’azienda. Ma, secondo quanto denunciato dai lavoratori, la produzione viene successivamente trasferita in un’altra struttura, a poca distanza, continuando a utilizzare manodopera in condizioni contestate.

Adesso il giudice riconosce non soltanto il diritto al reintegro, ma anche quello a ricevere tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento fino al ritorno effettivo al lavoro. Soprattutto, stabilisce che gli operai dovranno essere assunti direttamente dalla Pelletteria Richemont Firenze, accertando un’interposizione illecita di manodopera.

Per i Sudd Cobas, che hanno seguito la mobilitazione, si tratta di una decisione destinata a fare scuola. Francesca Ciuffi sottolinea che il pronunciamento potrebbe aprire la strada a vertenze analoghe in altre filiere del lusso.

Il punto, dunque, va oltre Montblanc: è il modello degli appalti e dei subappalti nella moda a finire sotto la lente della magistratura, con una domanda destinata a pesare sull’intero settore.