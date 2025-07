www.controradio.it Appalti Montblanc, Sudd Cobas: “basta schiavi, servono regole” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:11:42 Share Share Link Embed

FIRENZE. – “Mai più schiavi”, “Basta lavoro 12 ore”. Rumoroso presidio davanti al negozio Montblanc di via

Tornabuoni a Firenze, degli ex lavoratori Z Production di Campi Bisenzio, ditta che produceva in appalto

esclusivo per la griffe della moda, di proprietà del fondo finanziario Richemont. Una protesta in occasione

della prima udienza, davanti al tribunale del lavoro di Firenze, del processo avviato dopo il ricorso promosso

da sei operai pakistani, appoggiati dal sindacato Sudd Cobas e dalla campagna nazionale Abiti puliti, contro

la Pelletteria Richemont Firenze di Scandicci, incaricata di gestire l’esternalizzazione della produzione di

borse Montblanc