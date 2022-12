Bezzini, l’assessore dichiara che il pronto soccorso è sotto controllo

Toscana, la situazione nei pronto soccorso della regione sembra essersi stabilizzata, come ha detto l’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, a margine di un evento a Firenze.

Nei pronto soccorso della Toscana “la situazione è sotto controllo, ci sono dei picchi come tutti gli anni che sono legati al fenomeni di carattere stagionale come l’influenza, e questo determina soprattutto in alcune giornate, nei fine settimana e nei festivi, dei picchi in termini di accessi. Noi stiamo monitorando la situazione, abbiamo già assunto iniziative per migliorare l’organizzazione dei pronto soccorso, stiamo studiando altre iniziative che definiremo nei primi mesi del 2023”. L’assessore Simone Bezzini ha poi aggiunto “E poi faccio un invito alla prevenzione, che significa vaccinarsi per l’influenza e con il richiamo per il Covid“.