Bekaert, Enrico Rossi domani a Milano con i lavoratori licenziati

Domani, venerdì 14 settembre, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi sarà a Milano, assieme ai lavoratori della Bekaert, per partecipare al presidio organizzato da Fim, Fiom e Uilm sotto la sede della Pirelli. L’iniziativa dei sindacati dei metalmeccanici di Firenze fa parte della mobilitazione permanente per scongiurare la chiusura dello stabilimento di Figline Valdarno (FI) e difendere i 318 posti di lavoro.

Il presidio inizierà alle ore 10.00 sotto la sede legale di Pirelli in Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 (Milano – Bicocca). Il presidente Rossi sarà disponibile per interviste e collegamenti fino alle ore 11.45. Per informazioni: Alfonso Musci – portavoce del presidente, 338.3827070

L’azienda, fino al 2014 di proprietà della Pirelli, è oggi controllata dalla multinazionale belga Bekaert che a giugno di quest’anno ha annunciato la chiusura dello stabilimento e la delocalizzazione della produzione in Romania. Nella fabbrica sono impiegati 318 lavoratori; circa 100 gli operai dell’indotto. Pirelli è tuttora il principale cliente di Bekaert.

Qualora il prossimo 3 ottobre, data in cui scadranno i tre mesi dalla comunicazione dell’azienda di cessazione attività, non sarà individuata una soluzione alternativa alla chiusura, i lavoratori resteranno senza copertura della Cassa integrazione straordinaria.