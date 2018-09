Falso medico effettuava interventi chirurgia estetica, denunciata

Una donna di 52 anni, originaria di Pisa e domiciliata a Viareggio (Lucca), è stata denunciata dalla polizia alla procura di Lucca con le accuse di esercizio abusivo della professione sanitaria e per lesioni personali, per essersi spacciata per medico e aver addirittura effettuato piccoli interventi di chirurgia estetica su alcune pazienti.

Da quanto spiegato dagli investigatori, la 52enne avrebbe svolto la professione medica, effettuando anche piccoli interventi di chirurgia estetica, senza aver alcun titolo: non risulta iscritta nell’ordine nazionale. La donna, secondo quanto spiegato, avrebbe dichiarato agli agenti di aver conseguito la laurea in America.

Le indagini, svolte dal commissariato di Viareggio, sono partite da informazioni assunte in maniera inizialmente generica. Gli agenti della squadra anticrimine sono poi risaliti ad alcune pazienti e ad altri professionisti che avevano condiviso con la donna studi medici.

E’ così emerso che una paziente, ricevuta a maggio scorso dalla 52enne in uno studio nel comune di Massarosa, sottoposta a trattamenti di mesoterapia e delle labbra con probabile acido ialuronico, avrebbe poi avuto dolori e rigonfiamenti a una gamba e per questo aveva dovuto assumere cortisone. Per le sedute avrebbe pagato in contanti 300 euro.

Un’altra donna, sottoposta in uno studio a Viareggio, a un trattamento dimagrante alle gambe – pagato 500 euro in contanti, senza ricevuta – avrebbe riportato una fibrosi. In un terzo caso la stessa 52ene avrebbe prescritto a una donna che soffriva di problemi allergici integratori che, secondo un altro medico, sarebbe stati nocivi per le sue condizioni.

E’ scattata così una perquisizione a casa e nello studio di Massarosa della 52enne, che ha portato alla scoperta tra l’altro di vari farmaci e bisturi, oltre a un timbro con intestazione del nome e della professione di medico chirurgo.