Barzanti(Pci), Berlinguer voterebbe per noi , non il PD

Lo ha detto il candidato a presidente della Regione Toscana per il Pci Marco Barzanti, in occasione di un flash-mob svolto stamani a Firenze a sostegno della campagna elettorale del Partito comunista italiano.

“Enrico Berlinguer voterebbe per noi perché siamo il suo partito. Berlinguer era un comunista italiano. Inorridirebbe al pensiero che la sua immagine talvolta

la si trova, a dire il vero sempre meno, nelle sezioni del Pd” e “oltre a votare noi alle elezioni regionali, Berlinguer voterebbe No al referendum costituzionale sulla riduzione del

numero dei parlamentari”.

“Una banda di politicanti improvvisati, senza un reale collegamento con il popolo – ha aggiunto -, vuole togliere rappresentanza ai cittadini e alle cittadine italiane solo per

buttare fumo negli occhi. Noi diciamo No come direbbe Berlinguer e come d’altronde dicono tutti i ‘grandi vecchi’ del Pci storico ancora in vita, da Aldo Tortorella ad Emanuele Macaluso, che sono sicuro guardano con simpatia alla ricostruzione del Partito

comunista italiano”. Barzanti, spiega una nota, ha poi criticato la legge elettorale toscana, che “una legge indegna, iniqua, molto peggio della legge truffa del ’53. Impone a un partito che non è già presente in consiglio regionale di dover raccogliere

circa 13mila firme per presentarsi in tutti i collegi, mentre chi è già presente deve raccoglierne globalmente poco più di cento. E per entrare in consiglio, poi, vi è lo sbarramento del 5% se una lista si presenta da sola. Un attacco alla democrazia”. Il Pci lamenta poi di aver trovato strappati i propri manifesti elettorali a Larciano (Pistoia), nei pressi della biblioteca comunale, mentre erano intatti quelli delle altre forze politiche.