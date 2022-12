Bambin Gesù rubato dal presepe del Duomo di Firenze, ritrovato dai Carabinieri

Firenze, questa mattina, verso le ore 10:45, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia del capoluogo toscano, a seguito delle immediate indagini, partite dopo il furto e anche grazie alle telecamere che si trovano nel centro della città, hanno rinvenuto il Bambin Gesù che era stato rubato dal presepe del Duomo.

Il Bambin Gesù è stato ritrovato abbandonato all’interno di un dehor esterno di un ristorante privo di avventori, in via Nazionale al 122, la statua era stata rubata poco prima delle 5:00 di questa notte dal Presepe allestito in Piazza del Duomo.

Dagli accertamenti dell’Arma è emerso che, un gruppo di otto giovani dopo essersi impossessati della statua, ed aver nascosto il Bambinello sotto gli indumenti, per non dare nell’occhio, si erano allontanati rapidamente per le vie cittadine, fermandosi però di tanto in tanto per farsi dei selfie, i ragazzi hanno poi deciso di nascondere il Bambinello abbandonandolo nel dehor.

I giovani si sono quindi allontanati dal dehor, dove è poi stata ritrovata la statua, per dileguarsi lungo Via della Scala, alle spalle della Stazione centrale di Santa Maria Novella.

La statua del Bambin Gesù, una volta recuperata, è stata affidata ai militari della Stazione Carabinieri di Firenze Uffizi, che hanno provveduto a riconsegnarla all’Opera di Santa Maria del Fiore, per essere nuovamente adagiata nel Presepe di Piazza del Duomo, ove rimarrà esposta sino al giorno dell’Epifania.

Ricordiamo chel Presepe di Piazza del Duomo era già stato in passato oggetto di atti vandalici.