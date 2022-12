Capodanno in Toscana. Si torna in piazza!

Dopo due anni di stop si torna a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza. Con concerti e spettacoli di intrattenimento. Ecco gli appuntamenti di Firenze, Scandicci, Prato e Pisa.

A Firenze il programma di eventi, promosso dal Comune di Firenze e coordinato da MUS.E, si concentra su quattro piazze del centro storico: in piazza Santissima Annunziata, dalle 22, il concerto Gospel con The Pilgrims e The Women of God. In piazza San Lorenzo, dalle 22.15, l’orchestra Toscana Classica in collaborazione con l’orchestra filarmonica di Kharkiv proporrà un programma che spazia da Strauss, Rossini, Bizet a Morricone. In piazza Signoria, dalle 21, evento con Aria Network culturale in collaborazione con Creazioni Associazione Culturale e FaRM. L’evento combina performance acrobatiche, video-mapping, musica e giochi di luce. In piazza del Carmine, dalle 21.30 si esibiranno tre marching band toscane: i Bandão, orchestra di percussioni, la Magicaboola Brass Band, una moderna street band composta da strumenti a fiato e ritmica, e i Pulsar. Info

A Scandicci dalle 21.30 nell’Auditorium del Centro Rogers (piazza Resistenza, fermata tramvia Resistenza) Officina dei sogni con la consulenza artistica ed organizzativa di Cirk Fantastik, e con la partecipazione di The Gate Florence Dance Urban School A.S.D., presenta “Scandicci verso il 2023 da 0 a 100 anni”, teatro, danza e musica con la compagnia Trio Trioche in “TROPPE ARIE”, spettacolo comico musicale Ingresso libero con prenotazione su scandicci.ticka.it . Info: 334 3669013 – 339 4350965. Domenica 1 gennaio alle 11.00 al Teatro Aurora (via San Bartolo in Tuto, 1) Firenze all’Opera presenta il Gran concerto di Capodanno con musiche viennesi e dell’opera italiana eseguite da COR Orchestra e Cantanti della Compagnia d’Opera Italiana Firenze. Ingresso libero. Info: 340 8119192 [email protected]

A Prato si inizia in piazza San Francesco alle 22.30 con i Legno, duo toscano che ha totalizzato 40 milioni di stream. A seguire ore 23.30 il collettivo toscano dei BNKR44. Dalle 22.30 la Cambria Funky Style street band che percorrerà le vie del centro storico, mentre al Garibaldi/Milleventi dalle 23 il “Ballo di fine anno” con Riccardo Onori e Tony Reale. Consigliata la prenotazione su www.ilgaribaldi.it.

Sempre a Prato il primo gennaio 2023 i festeggiamenti proseguono al museo di Palazzo Pretorio, con il concerto ‘Brindisi al Pretorio’ (ore 11.00) realizzato in collaborazione con la Camerata Strumentale “Città di Prato” e la Scuola Comunale di Musica “Giuseppe Verdi”. Partecipazione al concerto è inclusa nel prezzo del biglietto di ingresso al museo, prenotazione obbligatoria al numero 0574 1837859 oppure all’indirizzo [email protected] . A partire dalle 15.00 e per tutto il pomeriggio, ingresso al Museo di Palazzo Pretorio a 1 euro.

A Pisa la piazza coinvolta è quella dei Cavalieri dove si svolgerà la serata intitolata “New Year 2023 Celebration”: a partire dalle ore 22.00 saliranno sul palco Dj Aladin e Shorty, e alla mezzanotte si svolgerà lo show case di Dargen D’Amico oltre a Biondo e Dj Masciotti. Interessate dal provvedimento anche le aree intorno al Ponte di Mezzo e ai lungarni per i fuochi d’artificio della Mezzanotte. Qui tutte le modifiche al traffico.