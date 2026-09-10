Balboni ‘ministero impugnerà diniego dissequestro sezioni Sollicciano’

“Il ministero della Giustizia impugnerà il provvedimento con il quale il Tribunale di Firenze ha rigettato l’istanza presentata dall’Amministrazione penitenziaria per ottenere il dissequestro di alcune sezioni del carcere di Sollicciano.
“Il ministero della Giustizia impugnerà il provvedimento con il quale il Tribunale di Firenze ha rigettato l’istanza presentata dall’Amministrazione penitenziaria per ottenere il dissequestro di alcune sezioni del carcere di Sollicciano, sequestro disposto dal giudice a giugno scorso, sulla base di presunte mancanze in materia di sicurezza sul lavoro”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Giustizia e senatore di Fdi Alberto Balboni. “In seguito al sequestro – prosegue – si è purtroppo determinato, come conseguenza evidentemente non valutata in modo adeguato, un ritardo nei lavori di ristrutturazione dell’istituto, per i quali il Dap aveva da tempo già stanziato i fondi necessari ed era da tempo pronto a procedere nell’esecuzione degli stessi. Il ritardo nell’inizio dei lavori allontana quindi paradossalmente il momento in cui le sezioni risanate potranno riaccogliere i detenuti e, di conseguenza, comportare anche la diminuzione dell’affollamento che grava sugli altri istituti della Toscana, che nel frattempo hanno dovuto accogliere i detenuti trasferiti da Sollicciano. Mi auguro pertanto che il Tribunale del Riesame possa adottare una decisione che consenta l’esecuzione dei lavori al più presto, nell’interesse della Giustizia e del benessere dei detenuti stessi”.