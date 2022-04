Baby gang a Firenze: saranno inseriti educatori in strada per contrastarle

Il Comune di Firenze metterà in campo educatori di strada per contrastare il fenomeno sempre più presente della baby gang.

Ad annunciare la decisione è lo stesso sindaco Dario Nardella, rispondendo alle domande di alcuni cronisti questa mattina in occasione della festa della polizia. Il fenomeno delle baby gang, ha spiegato Nardella, “c’è purtroppo in tutte le città, è un problema diffuso, ne stiamo parlando anche con altri sindaci, legato anche al grande disagio sociale che hanno vissuto in questi ultimi mesi i nostri ragazzi, e anche a un problema di educazione che ci chiama tutti in causa, le istituzioni, le famiglie e la scuola. In questi casi non è solo con la repressione che si risolve il problema, ma anche con la prevenzione, lavorando con questi giovani”.

“Proprio per questo – ha continuato il primo cittadino – il Comune di Firenze ha fatto un grande sforzo utilizzando fondi europei per mettere in campo un numero straordinario, mai visto prima di educatori di strada, delle figure professionali che lavorano proprio nei luoghi più difficili nella città, con i giovani che hanno più problemi di adattamento sociale, e che sono purtroppo preda o di azioni criminali o di fenomeni che li espongono molto. Il Comune considera il tema delle baby gang e del disagio sociale dei giovani uno dei più delicati e importanti da affrontare”. “Per gli educatori – ha precisato il sindaco – metteremo 200.000 euro e partiremo già nei prossimi mesi con 10-15 figure che possiamo mettere a disposizione”.