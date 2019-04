Avvocati Firenze: “Zone rosse del prefetto Lega ledono diritti costituzionali”

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze è d’accordo su rilievi a ordinanza prefetto Lega.

Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ha varato, all’unanimità, una delibera in cui afferma di condividere le posizioni dell’Associazione Giuristi democratici di Firenze e del direttivo della Camera Penale riguardo all’ordinanza emessa il 9 aprile 2019 dal prefetto Laura Lega. L’ordinanza dispone il ‘divieto di stazionare’ in alcune zone di Firenze per chi risulti denunciato dalle forze di polizia per determinati reati, ordinando l’allontanamento dei trasgressori dalle aree indicate.

L’Associazione Giuristi democratici di Firenze e il direttivo della Camera Penale, evidenzia l’ordine degli Avvocati, “muovono rilievi all’ordinanza” del prefetto Lega “primo fra tutti la lesione di diritti costituzionalmente garantiti”. Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati fiorentini ha anche stabilito di trasmettere la delibera allo stesso prefetto di Firenze, ai dirigenti degli uffici giudiziari di Firenze e al Consiglio nazionale forense.