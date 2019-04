25 Aprile, Vicepresidente Toscana: “Al concerto invitato anche Bocci”

Al concerto organizzato da Regione Toscana e Fondazione Ort per il 25 aprile “sono invitati tutti a partecipare, anche chi sta strumentalizzando questa giornata, e non sta ricordando invece che è stata una giornata importantissima per la nostra storia, perché ha liberato l’Italia dalla guerra e da un ventennio di dittatura e orrori”.

Lo ha affermato Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana, interpellata dai giornalisti sulle dichiarazioni di ieri del candidato sindaco del centrodestra a Firenze Ubaldo Bocci. Quest’ultimo ha detto che non parteciperà alle celebrazioni del 25 aprile, definite “un appuntamento ideologico”.

“Non abbiamo continuato a mantenere la memoria – ha risposto Barni, a margine della presentazione dello spettacolo con Simone Cristicchi e l’Orchestra regionale della Toscana – per creare momenti di sterile celebrazione di eventi, vogliamo far sì che la storia sia conosciuta, soprattutto a coloro che per loro fortuna non l’hanno vissuta; e che siano veicolati attraverso la storia i valori che hanno portato alla nostra Costituzione e alla nostra democrazia. Il 25 aprile è una giornata importantissima che va celebrata”.