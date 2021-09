Arno a Pisa, 460mila euro per i camminamenti

«Con questo intervento – spiega l’assessora regionale all’ambiente e dalla difesa del suolo, Monia Monni – si conferma l’importante ruolo strategico dei Consorzi di Bonifica nella gestione e manutenzione dei nostri corsi d’acqua. Rendere sicuri i nostri fiumi significa prima di tutto creare aree verdi da restituire ai cittadini, per questo per noi è importante investire nella sicurezza idraulica. Impegnarci nella manutenzione dei fiumi – prosegue Monni- vuol dire investire su una parte del patrimonio che il territorio toscano può offrirci».”Si tratta di un’opera importante perché finalizzata a un miglioramento strutturale, che non riguarda quindi solo il lato estetico, ma consente anche di mettere in sicurezza i camminamenti ormai deteriorati dalla presenza di vegetazione spontanea, muffe e licheni ma anche di lesioni superficiali – spiega Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno -. L’intervento, che interessa il tratto urbano del fiume Arno, proprio nel cuore di Pisa, va ad aggiungersi ad un più ampio piano di riqualificazione, nell’ambito del progetto che punta a rendere il fiume di nuovo navigabile al quale stiamo lavorando insieme al Comune e alla Regione».

Sempre nel pisano, è in fase di consegna un altro intervento molto importante e atteso, per un importo complessivo di 82mila euro. L’opera riguarda lo scavo di alcuni corsi d’acqua ricadenti nella bonifica di Arnaccio (Comuni di Pisa e Cascina) con particolare riferimento all’antifosso di Titignano (Pisa), all’antifosso destro Torale a valle della ferrovia (Pisa) e all’antifosso del Caligi (Pisa e Cascina). In tutti e tre i casi si procederà allo scavo e alla riprofilatura dell’alveo. Verranno inoltre realizzate, dove non già presenti, delle piste di accesso con materiale riportato per fare transitare i mezzi lungo i canali oggetti di intervento, e verrà effettuata la pulizia del materiale sedimentato all’interno della botte a sifone dell’antifosso di Titignano. I lavori, già appaltati, sono in fase di consegna e inizieranno a stretto giro.